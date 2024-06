Book Festival letterari a Siracusa e Piazza Armerina: un omaggio alla cultura siciliana

Nel 2024, i prestigiosi festival letterari di Siracusa e Piazza Armerina torneranno a valorizzare la cultura siciliana. Ideati e organizzati da Damiano Gallo, questi eventi mirano a richiamare importanti personalità del panorama letterario italiano e del mondo dello spettacolo, offrendo al pubblico un circuito culturale di grande richiamo.

Un progetto nato dalla passione per la cultura

Damiano Gallo, imprenditore e organizzatore del Premio Letterario “Alessandra Appiano”, ha voluto omaggiare la sua città natale con un evento culturale di altissimo livello qualitativo, capace di catalizzare l’interesse del mondo intellettuale e degli operatori turistici. Così, nel 2021 è nato il Siracusa Book Festival, seguito nel 2023 dal Piazza Armerina Book Festival. “Amo la mia terra d’origine e il successo della prima edizione del Siracusa Book Festival ha ripagato il mio sentimento”, sottolinea Gallo.

Il Siracusa Book Festival: appuntamento imperdibile

La quarta edizione del Siracusa Book Festival si terrà sabato 22 e domenica 23 giugno nei prestigiosi saloni dell’Arcivescovado di Siracusa. Stefani Auci, Annarita Briganti, Roberto Fai, Gian Arturo Ferrari, Duccio Forzano, Luca Liguori, Simona Lo Iacono, Elena Mora, Alessandra Mussolini, Manuela Repetti, Giusy Sciacca, Elvira Siringo e tra letteratura e nobiltà: le principesse Giacinta e Maria Pia Ruspoli, i baroni Simona e Dino Arone di Valentino, il barone Emilio Casco e tanti altri. Madrina dell’evento sarà Stefania Prestigiacomo, mentre Justine Mattera e Federica Moro affiancheranno Damiano Gallo nella conduzione.

Eventi di rilievo e premi letterari

Tra gli eventi in programma, sabato 22 giugno si terrà una tavola rotonda sull’emergenza rifiuti, organizzata in collaborazione con il Parlamento Europeo. Domenica 23 giugno, invece, si assegnerà il VII Premio Letterario “Alessandra Appiano” allo scrittore e regista Duccio Forzano per il suo romanzo “Come Rocky Balboa”. L’evento sarà sostenuto da numerosi partner locali e internazionali.

Il Piazza Armerina Book Festival

La seconda edizione del Piazza Armerina Book Festival avrà luogo giovedì 20 e venerdì 21 giugno presso la Biblioteca Comunale “Alceste e Remigio Roccella”. “Con la città di Piazza Armerina ho un legame particolare, avendo ricoperto anche la carica di assessore al Patrimonio Immobiliare” spiega Damiano Gallo “e sono particolarmente grato all’Amministrazione Comunale che ha fortemente creduto e contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, ospitandoci anche presso gli spazi della storica Biblioteca”. Tra gli ospiti attesi nella Città dei Mosaici ci saranno Maria Elisa Aloisi, Stefania Auci, Alessandra Mussolini e molti altri. Maria Elisa Aloisi, Stefania Auci, Annarita Briganti, Roberta Castoldi, Francesca Maccani, Alessandra Mussolini, Manuela Repetti, Lorenzo Tosa. Madrina dell’evento sarà Silvana Giacobini, mentre Justine Mattera e Federica Moro affiancheranno Damiano Gallo nella conduzione

Una celebrazione della cultura siciliana

Entrambi i festival, realizzati in collaborazione con il Parlamento Europeo e altre istituzioni, rappresentano un’importante occasione per celebrare e promuovere la cultura siciliana. La vendita dei libri degli autori sarà curata dalla Libreria Mascali e dal Mondadori Point di Piazza Armerina, garantendo così la massima diffusione delle opere presentate.

Un impegno costante nella valorizzazione del territorio

Damiano Gallo, noto anche come agente immobiliare dei vip e imprenditore televisivo, continua a dedicarsi alla valorizzazione della sua terra d’origine attraverso progetti culturali di grande rilevanza. La sua passione e il suo impegno sono testimoniati dal successo crescente dei festival letterari da lui ideati.