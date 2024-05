Piazza Armerina partecipa ad un nuovo bando di Servizio Civile. Opportunità significativa per i giovani

Il Comune di Piazza Armerina, attraverso la sua Giunta Municipale, ha recentemente approvato una delibera significativa riguardante l’espansione e il rafforzamento del Servizio Civile Universale. Durante la seduta tenutasi il 15 maggio 2024, la Giunta ha votato all’unanimità per la partecipazione a un bando di Servizio Civile per l’anno 2024, sottolineando l’importanza di questi programmi nel promuovere l’engagement civico e sociale tra i giovani.

Una particolarità rilevante della delibera è l’accento posto sulla co-progettazione. Il Comune di Piazza Armerina collaborerà con l’Ente Ultreya Pedara ODV, un altro ente di accoglienza, per presentare quattro progetti di servizio civile che copriranno vari settori, dall’assistenza sociale alla riqualificazione urbana, alla conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale. Complessivamente, si prevede il coinvolgimento di 44 operatori volontari, che saranno selezionati per lavorare su questi progetti vitali per la comunità. Piazza Armerina non solo mira a rafforzare la propria rete di servizio civile ma anche a fornire opportunità significative per i giovani di contribuire attivamente alla società.