Cambio alla guida del commissariato di Nicosia: il dr. Giovanni Renda è il nuovo dirigente

Il Dr. Giovanni Renda assume oggi l’incarico di Dirigente del Commissariato distaccato di P.S. di Nicosia, segnando un nuovo capitolo nella sua distinta carriera all’interno della Polizia di Stato. Laureato in giurisprudenza, Renda ha un percorso professionale costellato di significativi avanzamenti e specializzazioni.

Dopo aver servito nel VI Reggimento Bersaglieri dell’Esercito Italiano tra il 2011 e il 2012, il Dr. Renda ha intrapreso la formazione presso la Scuola A.A. della Polizia di Stato di Campobasso, frequentando il 186° corso allievi agenti a partire dal dicembre 2012. Il suo impegno e dedizione lo hanno portato a prestare servizio presso la sottosezione Polizia Stradale di Viareggio dal 2013 al 2018, periodo durante il quale ha partecipato anche al 90° corso di specializzazione della polizia stradale.

La sua ascesa continua con la partecipazione e il superamento dell’esame del concorso per Ispettori della Polizia di Stato nel 2018. Dopo 18 mesi di formazione presso l’I.P.I. di Nettuno, è stato assegnato alla Questura di Trapani dove ha ricoperto il ruolo di Ispettore capoturno presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel 2022 ha superato il concorso per Commissario della Polizia di Stato e ha conseguito un Master di II livello in “Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza” presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma.

Un benvenuto ufficiale a Nicosia

La cerimonia ufficiale di presentazione si è tenuta oggi e ha visto la partecipazione di numerose autorità locali. Il Sig. Questore di Enna, Dott. Salvatore Fazzino, ha introdotto il Dr. Renda al Sig. Prefetto della Provincia di Enna, al Sig. Sindaco di Nicosia, Luigi Salvatore Bonelli, e a Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Nicosia, Monsignor Giuseppe Schillaci.