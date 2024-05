Anticipo al 10 maggio nell’allestimento dei dehors stagionali a Piazza Armerina

A seguito delle condizioni climatiche favorevoli che hanno anticipato l’arrivo dei turisti, il Comune di Piazza Armerina, guidato dal Sindaco Antonino Cammarata, ha deciso di anticipare l’allestimento dei dehors stagionali. Tradizionalmente previsti dal 1° giugno, quest’anno i dehors potranno essere installati già a partire dal 10 maggio. Questa decisione arriva in concomitanza con il calendario degli eventi di maggio, che include celebrazioni in onore della patrona Maria Santissima delle Vittorie e di San Filippo d’Agira, oltre al Barock festival e la Fiera di maggio. Con l’ordinanza sindacale n. 18, si intende garantire un adeguato servizio di ristoro per i numerosi visitatori attesi, consentendo agli esercenti di sfruttare le aree verdi antistanti i loro locali per un’ospitalità all’aperto migliorata.

Impatto economico dei dehors

L’introduzione anticipata dei dehors a Piazza Armerina rappresenta non solo una risposta alle condizioni climatiche favorevoli e al crescente afflusso turistico, ma anche una mossa strategica per stimolare l’economia locale. Queste strutture all’aperto aumentano significativamente la capacità di accoglienza dei locali, permettendo ai ristoratori di ospitare più clienti e di offrire un’esperienza enogastronomica piacevole all’aria aperta. Ciò si traduce in un incremento delle vendite per i gestori delle attività di ristorazione e, parallelamente, in un aumento dell’occupazione stagionale. Inoltre, l’attrattiva visiva e l’ambiente accogliente dei dehors contribuiscono a migliorare l’immagine commerciale del centro città, rendendolo più attraente per turisti e residenti. L’allestimento di questi spazi esterni non solo potenzia il settore della ristorazione, ma alimenta l’intera economia cittadina attraverso un aumento generale dei consumi.

Se l’amministrazione comunale va incontro ai gestori dei locali, quest’ultimi dovrebbero porre una maggiore attenzione nel mantenere decoroso l’aspetto dei dei dehors. Alcuni sono infatti sono fatiscenti, poco curati e male illuminati.