Il centro per l’impiego di Piazza Armerina incontra i giovani: focus sul futuro lavorativo degli studenti

Il primo approccio degli studenti con il mondo del lavoro

Il Centro per l’Impiego (CPI) di Piazza Armerina ha dato il via a una serie di iniziative volte a coinvolgere attivamente gli studenti delle scuole superiori del distretto. L’I.I.S. “Da Vinci” ha ospitato due incontri, il 17 e il 19 aprile, rivolti rispettivamente agli studenti delle quarte e delle quinte classi di licei e tecnici, segnando l’inizio del progetto “Il CPI incontra i giovani e le aziende”.

Un team qualificato per guidare i giovani

Durante gli incontri, la dirigente dott.ssa Silvana La Rosa, il funzionario direttivo dott.ssa Martina Bascetta e l’istruttore Sig. Giancarlo Li Moli hanno presentato ai discenti i vari servizi offerti dal servizio pubblico per l’impiego. Tra i temi trattati, grande enfasi è stata data al sistema regionale di incrocio domanda e offerta di lavoro, nonché alle opportunità di tirocinio e contratto di apprendistato.

Strumenti e consigli per un ingresso efficace nel mondo del lavoro

Il team del CPI ha anche introdotto il servizio EURES, una rete europea che facilita l’incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello internazionale, coordinata dalla Commissione UE. Inoltre, è stata sottolineata l’importanza della redazione di un curriculum vitae efficace.

Prevenire la disoccupazione giovanile

Nel tentativo di prevenire il rischio che i giovani diplomati possano finire nella categoria dei NEET (Not in education, employment or training), il personale del CPI ha fornito preziose indicazioni su percorsi alternativi all’università, come l’iscrizione agli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Gli incontri mirano a preparare i giovani a una realtà lavorativa complessa, offrendo loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mercato del lavoro con consapevolezza e preparazione adeguata.