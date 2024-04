Al Garibaldi di Piazza Armerina il film Godzilla vs Kong – il nuovo impero: un epico scontro per salvare il mondo

Questo il film in programmazione

Dal 19 AL 24 Aprile

GODZILLA E KONG – Il nuovo impero

Spettacoli: Ore 19,00 – 21.30

Il MonsterVerse si arricchisce di un nuovo capitolo con “Godzilla vs Kong – Il Nuovo Impero“, diretto da Adam Wingard. Questo film segue il successo del suo predecessore del 2021, riportando sul grande schermo gli iconici titani Godzilla e Kong in un’avventura che promette di essere più grandiosa e spettacolare.

La trama coinvolgente e l’azione senza sosta

Il film si svolge sullo sfondo di una scoperta rivoluzionaria fatta dalla Monarch, l’organizzazione scientifica che ha svelato l’esistenza di una terra cava popolata da creature titaniche. Mentre Godzilla scatena distruzione a livello globale, Kong viene rapito e portato in questo mondo nascosto. Il dottor Nathan Lind, aiutato dalla giovane orfana Jia, che ha un legame speciale con Kong, si lancia in una missione per salvare il gigante e scoprire le ragioni dell’ira di Godzilla.

Gli aspetti salienti del film

“Il Nuovo Impero” eccelle nella realizzazione di scene di combattimento mozzafiato tra i due mostri, con effetti speciali che elevano lo spettacolo visivo. Il film riesce a ritrovare l’essenza dei suoi protagonisti, concentrando la narrazione sul loro rapporto conflittuale ma anche sulla loro indole protettiva verso l’umanità. Nonostante la trama possa apparire prevedibile e i personaggi umani non si distingano per profondità, il ritmo sostenuto e gli inserti umoristici mantengono l’attenzione dello spettatore.

Valutazione complessiva

“Godzilla vs Kong – Il Nuovo Impero” si conferma un intrattenimento puro, ideale per chi ama le grandi battaglie cinematiche tra creature leggendarie. Sebbene non si distingua per originalità narrativa o sviluppo caratteriale approfondito, offre esattamente ciò che i fan del genere cercano: azione, emozione e, soprattutto, due icone del cinema che lottano per la salvezza del mondo. Un film perfetto per una serata all’insegna del divertimento e della spettacolarità, con un finale che, pur se affrettato, lascia spazio a future evoluzioni nel MonsterVerse.

Voto: 7/10 – Un’avventura epica che, nonostante alcune pecche, riesce a intrattenere e affascinare, confermando il fascino intramontabile di Godzilla e Kong.

Lucia Sansone per StartNews