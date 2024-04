Piazza Armerina – Convocato il consiglio comunale per il 10 aprile

Convocato il Consiglio Comunale di Piazza Armerina in sessione straordinaria, per giorno 10 aprile 2024. alle ore 17.00, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO.

1. Problematica Via Roma e Villa Ciancio — Dibattito;

2. Risposta Interrogazione relativa al “Parcheggio selvaggio in Piazza Duomo”, presentata dal Cons. Andrea Eros Leandro Arena

3 Risposta Interrogazione relativa alla “Circolare 1/2024 emanata dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale™. presentata dalla Cons. Aura Filetti.

4. Risposta Interrogazione relativa alla “Determina Dirigenziale n. 1893 del 20 settembre 2023 di revoca della Determina Dirigenziale n.771 del 4 maggio 2023”, presentata dal Cons. Giuseppe

Berretta.