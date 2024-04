Il 17 aprile al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina Michele placido con lo spettacolo “Serata d’onore”

La rassegna teatrale nazionale, patrocinata dal comune di Piazza Armerina e curata da Turi Amore , prevede per giorno 17 aprile la presenza su palco del teatro Garibaldi di Michele Placido con lo spettacolo “Serata d’onore”. “Serata d’onore” è un recital teatrale ideato e interpretato da Michele Placido, in cui l’attore ripercorre la sua carriera attraverso letture, aneddoti e interpretazioni di brani musicali. Lo spettacolo è un viaggio intimo e appassionante che attraversa la storia del teatro e del cinema italiano, con omaggi a grandi autori e personaggi.

La performance di Michele Placido

Placido è in scena da solo, ma la sua presenza è magnetica e riempie il palcoscenico. La sua voce calda e profonda, unita alla sua gestualità espressiva e al suo talento interpretativo, rendono lo spettacolo un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. Placido si mostra a suo agio in tutte le sue sfaccettature: attore drammatico, comico, cantante e persino ballerino.

I contenuti dello spettacolo

Lo spettacolo è diviso in due parti. Nella prima, Placido legge brani di alcuni dei suoi autori preferiti, tra cui Eduardo De Filippo, Luigi Pirandello e Pier Paolo Pasolini. Nella seconda, interpreta alcuni brani musicali che hanno segnato la sua vita, accompagnato da un maestro al pianoforte. “Serata d’onore” è un omaggio al teatro e alla cultura italiana, ma è anche un’occasione per conoscere meglio Michele Placido, uomo e artista. Un artista completo e generoso, che non teme di mettersi a nudo e di condividere con il pubblico le sue emozioni più profonde.

Lucia Sansone per StartNews