Piazza Armerina – Celebrazione dell’8 marzo con l’arte di Ignazio Buttitta e Rosa Balistreri

In occasione della celebrazione dell’8 marzo, giorno internazionale della donna, la città avrà l’opportunità di assistere a un evento culturale di grande rilievo che mette al centro due figure emblematiche della musica e della poesia siciliana: Ignazio Buttitta e Rosa Balistreri. Gli artisti Ezio Donato e Grace Previti porteranno in scena un repertorio che omaggia questi due pilastri della cultura siciliana, conosciuti per i loro canti di denuncia e ribellione, che hanno saputo attraversare i confini nazionali per raggiungere una fama internazionale.

Lo spettacolo, realizzato con l’aiuto di sei associazioni culturali, è un’iniziativa dell’Università Popolare del Tempo Libero” Ignazio Nigrelli. L’evento si svolgerà venerdì 8 marzo alle ore 18:30, non al previsto Chiostro di San Pietro, ma all’auditorium dell’Istituto “Majorana Cascino”, una variazione di location annunciata recentemente. La serata promette di essere un’immersione nelle tematiche sociali e nella lotta per la giustizia, veicolate attraverso la potenza espressiva della musica e della poesia di Buttitta e Balistreri. Accompagnati da tre eccellenti musicisti, Donato e Previti daranno voce ai canti che hanno reso immortale la figura di Rosa Balistreri, simbolo di resistenza e libertà.

L’ingresso allo spettacolo sarà gratuito, grazie al sostegno di sei associazioni di Piazza Armerina, dimostrando così un forte impegno comunitario nel promuovere la cultura e nel ricordare l’importanza della lotta per i diritti delle donne e contro le ingiustizie sociali. L’iniziativa è aperta a tutti, offrendo alla comunità un’occasione di riflessione e confronto, in linea con lo spirito dell’8 marzo.

La scelta di dedicare questo evento alla memoria e all’eredità artistica di Ignazio Buttitta e Rosa Balistreri sottolinea l’intenzione di celebrare non solo il contributo delle donne alla società e alla cultura, ma anche il ruolo dell’arte come strumento di denuncia, sensibilizzazione e cambiamento sociale. È un invito alla comunità a riservare un momento della propria giornata alla riflessione su questi temi fondamentali, riconoscendo nel contempo il valore universale dell’espressione artistica nella lotta per un mondo più giusto e paritario.

Lucia Sansone per StartNews