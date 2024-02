Piazza Armerina – Il nuovo commissariato: a che punto sono i lavori.

Nel quadro degli sforzi volti a migliorare le strutture di sicurezza nel sud Italia, è stato avviato, alcuni anni fa, un progetto ambizioso per la costruzione di un nuovo commissariato a Piazza Armerina. Finanziato attraverso una linea di finanziamento dedicata, il progetto è stato inserito in un contesto più ampio di rinnovamento e potenziamento delle infrastrutture di sicurezza, che comprende commissariati, caserme e altre strutture essenziali.

La genesi del progetto risale a un accordo condiviso con la Prefettura di Enna, finalizzato a riqualificare e adibire a commissariato un edificio precedentemente utilizzato come scuola magistrale, situata all’interno del centro storico. Con l’avvio dei lavori, il progetto ha incontrato la necessità di adeguarsi alle nuove linee guida del Ministero dell’Interno per la costruzione di commissariati. Questo ha implicato una revisione sostanziale del progetto originario per soddisfare requisiti tecnici avanzati, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la gestione dei dati.

La collaborazione con l’Ufficio Logistico della Prefettura di Catania e il Servizio Tecnico ha portato a una revisione che, pur mantenendo inalterati gli obiettivi di sicurezza, ha richiesto un aggiornamento del progetto per rispettare le normative più recenti. Questa fase ha incluso l’adozione di soluzioni costruttive innovative e l’integrazione di sistemi di sicurezza all’avanguardia, come una rete di collegamento dedicata alla protezione dei dati e un avanzato sistema di videosorveglianza.

Parallelamente, sono state intraprese azioni per garantire che l’edificio rispetti le normative antisismiche e per implementare miglioramenti strutturali complessivi. Il costo stimato per il completamento delle opere ammonta a circa un milione di euro, somma che coprirà l’installazione di nuovi impianti e la messa a norma dell’edificio secondo le richieste del Ministero dell’Interno. Il finanziamento del progetto è stato inserito nel Piano Triennale delle opere pubbliche.

Per il completamento dell’opera servirà dunque tempo. Speriamo nel frattempo si possa recuperare l’ingresso alla piazza Martiri d’Ungheria in cui si trova la Torre del Padre Santo e un importante parcheggio all’interno del centro storico.