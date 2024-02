Al Garibaldi di Piazza Armerina il film “Bob Marley – One Love”. La recensione

Bob Marley – One Love: Recensione

Bob Marley – One Love, uscito nelle sale italiane il 22 febbraio 2024, è un film biografico diretto da Reinaldo Marcus Green che ripercorre la vita e la carriera del leggendario cantautore giamaicano.

La trama si concentra principalmente sull’ascesa di Bob Marley al successo internazionale, dagli inizi nella scena musicale giamaicana fino al tour del 1975 in supporto all’album “Natty Dread”. Il film affronta anche alcuni aspetti più controversi della sua vita privata, come il rapporto con la moglie Rita e le numerose relazioni extraconiugali.

Il cast è guidato da Kingsley Ben-Adir, che offre una performance convincente e ricca di sfumature nel ruolo di Bob Marley. Lashana Lynch è altrettanto brava nel ruolo di Rita Marley, mentre il cast di supporto include nomi come James Norton, Tosin Cole e Adrian Lester.

La regia di Reinaldo Marcus Green è solida e compatta, con un ritmo fluido che mantiene viva l’attenzione dello spettatore. Il film è ben realizzato dal punto di vista tecnico, con una fotografia suggestiva e un montaggio efficace.

La colonna sonora, ovviamente, è un punto di forza del film. Le canzoni di Bob Marley sono utilizzate con grande maestria, contribuendo a creare un’atmosfera emozionante e coinvolgente.

Tuttavia, il film non è privo di difetti. La sceneggiatura è un po’ troppo lineare e prevedibile, e non si addentra a fondo in alcuni aspetti più complessi della personalità di Bob Marley. Inoltre, il film tende ad edulcorare la sua figura, evitando di mostrare alcuni lati oscuri della sua vita.

In definitiva, Bob Marley – One Love è un film piacevole e ben fatto che offre un ritratto interessante di uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi. Pur non essendo un capolavoro, è sicuramente un film da vedere per i fan di Bob Marley e per tutti gli amanti della musica reggae.

Voto: 7/10

Lucia Sansone per StartNews