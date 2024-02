Piazza Armerina – Basket femminile serie C. Team 79 perde con il Messina ma dimostra carattere

Nel contesto del campionato di serie C femminile di basket, la squadra del Team 79, guidata dal coach Maurizio Barravecchia, ha affrontato una delle partite più impegnative della stagione contro la formazione di SSD UNIME ARL. La partita giocata ala PalaFerraro è stata definita dal coach come particolarmente difficile, non solo per il valore dell’avversario, ma anche per le assenze significative nella squadra, tra cui quelle di Genzabella, Sarda e Giusto, pilastri fondamentali del team.

Nonostante le difficoltà preannunciate, il Team 79 ha dimostrato sin dai primi secondi di gioco una grande determinazione, affrontando l’incontro con una strategia di difesa attenta che ha impedito alle padrone di casa di ottenere un largo vantaggio. Il match si è mantenuto in equilibrio per la maggior parte del tempo, evidenziando la capacità della squadra di tenere testa a un avversario rinforzato dalla presenza di quattro giocatrici di serie B e di un nucleo giovane promettente.

Tuttavia, alcuni errori nei tiri liberi e la perdita di alcune palle cruciali hanno concesso alle Messinesi di SSD UNIME ARL un piccolo margine di vantaggio che si è rivelato decisivo per l’esito della partita. Il coach Barravecchia ha anche sottolineato come, in un match così combattuto, l’esperienza avrebbe potuto fare la differenza, specialmente in considerazione di alcune decisioni arbitrali che hanno favorito la difesa delle avversarie.

Nonostante la sconfitta, il messaggio che emerge dalle parole di coach Barravecchia è chiaro: c’è la volontà di guardare avanti con ottimismo, recuperando le giocatrici infortunate e affrontando la seconda fase del campionato con rinnovata serenità e determinazione. La prestazione contro SSD UNIME ARL, sebbene non abbia portato alla vittoria, ha dimostrato il carattere e la tenacia di una squadra che non si arrende di fronte alle avversità e che sa unire le forze anche nei momenti più complessi.