Aidone – Una serata dedicata alla celebrazione delle tradizioni aidonesi

In una serata dedicata alla celebrazione delle tradizioni aidonesi, la comunità educante I Semi di Demetra ha organizzato un evento che si propone di esplorare il valore intrinseco delle tradizioni per la formazione dell’identità di un popolo e di una comunità. La manifestazione, intitolata “Tradizioni aidonesi ieri e oggi”, avrà luogo venerdì 02 febbraio 2024, alle ore 17:00, presso la Fondazione Marida Correnti in via G. Garibaldi 29.

L’evento è curato da Franca Ciantia, Maria Calcagno e Lilia Raffiotta, figure chiave nella conservazione e nella divulgazione del patrimonio culturale di Aidone.

L’evento è sostenuto da numerose organizzazioni locali, tra cui UISP Sportpertutti, Legambiente, il Comune di Aidone, l’IC Scuola “Falcone e Borsellino”, e la Regione Siciliana, segno dell’importanza che riveste la preservazione della cultura locale nell’educazione e nella vita comunitaria.

Il progetto, che è alla base dell’evento, si caratterizza per il suo impegno sociale ed educativo con un approccio di inclusione finanziaria e sostenibilità, avendo ricevuto il sostegno del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che vede la collaborazione delle Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale Terzo Settore e il Governo. Questo fondo, attivo dal 2016, è un esempio di come la cultura e la formazione possano essere strumenti efficaci nella lotta alle disuguaglianze e nella promozione di un tessuto sociale coeso e partecipativo.

La serata “Tradizioni aidonesi ieri e oggi” promette quindi di essere più di un semplice evento culturale; sarà un momento di riflessione sulla capacità delle tradizioni di unire le persone, di insegnare e di trasmettere valori importanti alle nuove generazioni, svolgendo un ruolo fondamentale nella costruzione di una società più consapevole e legata alle proprie origini.