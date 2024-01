Nuove opportunità per aspiranti allievi ufficiali: la guardia di finanza apre il concorso per il 2024/2025

Il mondo delle forze armate italiane si apre a nuovi talenti. Recentemente, è stato annunciato il concorso per l’ammissione di 69 allievi ufficiali del ruolo normale – comparto ordinario e aeronavale – all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2024/2025. Un’opportunità notevole per chi sogna una carriera in questo ambito. Il bando completo è disponibile sul portale ufficiale all’indirizzo [concorsi.gdf.gov.it](https://concorsi.gdf.gov.it).

Il concorso prevede 60 posti per il comparto ordinario e 9 per il comparto aeronavale. Interessanti sono le specializzazioni offerte, come quella di “pilota militare” e “comandante di stazione e unità navale”. Una chance unica per chi aspira a ruoli di grande responsabilità e prestigio all’interno della Guardia di Finanza.

Requisiti e modalità di partecipazione sono chiaramente definiti. Possono concorrere i cittadini italiani in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o che lo conseguiranno nell’anno scolastico 2023/2024. L’età richiesta è tra i 17 e i 22 anni. La domanda va presentata entro il 19 febbraio 2024, esclusivamente online attraverso il portale dedicato.

Per l’autenticazione durante la presentazione della domanda, i candidati devono utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o il sistema “Entra con CIE” con la carta di identità elettronica (CIE). Queste modalità digitali rappresentano un passo avanti nella semplificazione e sicurezza dei processi burocratici.

Il sito [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it) offre ulteriori informazioni e dettagli sul concorso. È fondamentale per i candidati informarsi adeguatamente e prepararsi per affrontare al meglio questa opportunità di crescita professionale e personale all’interno di una delle istituzioni più prestigiose del nostro paese.