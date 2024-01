Brevi dalla Sicilia

Maltempo ribalta camion sul traghetto Messina-Salerno (7 Gennaio 2024) . Mare forza 8 causa problemi di ancoraggio, autotrasportatori sollevano proteste per sicurezza trasporto.

Furto in gioielleria a Catania, cassiere arrestato (7 Gennaio 2024) . Nipote del proprietario, 34 anni, rubava preziosi e soldi dagli incassi. Ritrovati 250mila euro e gioielli in casa a Misterbianco.

Rubata auto Lancia Y a Palermo, tre arresti , due fuggitivi (7 Gennaio 2024) . Veicolo del car sharing Amigo rintracciato via GPS, ladri bloccati dopo inseguimento e collisione.

Aggressione con coltello a Palermo, 31enne ferito (7 Gennaio 2024). Aggredito da ragazzini mentre tentavano di rubare sua bici. Ferite a spalla e torace, ma non in pericolo di vita.