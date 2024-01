Quando la sanità funziona: il caso di Francesco Guagliardo

Si chiama Francesco Guagliardo, professione medico fisiatra. Ma, sarebbe riduttivo se ci fermassimo soltanto a questa qualifica . Guagliardo è, innanzitutto, un medico fedele al giuramento di Ippocrate e, contrariamente ad altri, che purtroppo, affastellano spesso, la strada dei pazienti affetti da ogni patologia, non è affatto venale. Per questo motivo, il suo studio privato di Catenanuova è sempre gremito di malati appartenenti a tutte le fasce sociali. Guagliardo, spesso e volentieri non si fa pagare e, quando il paziente insiste, dice: “ lascia una buona mancia alla mia segretaria “. È sempre attento alle esigenze dei pazienti e capisce al volo le patologie osteoarticolari, indovinando, nella maggior parte dei casi, le diagnosi e prescrivendo le giuste terapie . Quando ciò non è possibile il giovane fisiatra ha l’umiltà di indirizzare I pazienti presso altri specialisti o centri. Va a questo proposito ricordato che il professionista è stato punto di riferimento , fino al 2918, del noto centro nazionale villa Stuart ed è fisiatra di diverse importanti squadre di calcio, (è stato direttore sanitario della squadra del Catania) quindi un’ eccellenza nella fisiatria sportiva.

Guagliardo è anche fisiatra presso l’Asp di Enna e riceve nei poliambulatori di Enna e Agira, che sono affollatissimi di pazienti. Il suo poliambulatorio è a Catenanuova, sua città natia, dove risiede, ed è situato a due passi dall’ autostrada PA CT. È un centro di riabilitazione e medicina spirituale di innovazione e di Eccellenza, punta di diamante in Sicilia. Guagliardo si avvale della collaborazione di ottimi fisioterapisti come la nota ex giocatrice e campionessa di pallamano Anna Lattuca, con il cui studio di Enna, collabora e dove riceve una volta a settimana. Nel suo centro di Catenanuova, oltre a Guagliardo, ricevono altri medici specialisti di spicco nelle varie branche. Guagliardo ha appena 41 anni , un enfant prodige nella sua professione. Coordina centri riabilitativi e della medicina sportiva nelle province di Catania, Ragusa ed Enna. Già ambasciatore Gogol e autore di molte pubblicazioni scientifiche nel panorama riabilitativo. È difficile sentire parlare da queste parti di una medicina che funziona. Questo e altri sui quali porremo la nostra attenzione successivamente, sono degli esempi da citare.

Mario Antonio Filippo Pio Pagaria