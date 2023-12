Stelle di Natale: cura e significato di una pianta simbolo delle festività natalizie

La Stella di Natale, nota per il suo vivace colore, è un simbolo classico del periodo natalizio. Originaria di Messico e Guatemala, questa pianta richiede cure specifiche per mantenere la sua bellezza. Per curarla correttamente, è essenziale mantenere la pianta in un ambiente che non sia né troppo freddo né troppo caldo, preferendo temperature comprese tra i 12 e i 15 gradi Celsius. La collocazione ideale è in un punto protetto della casa, lontano da fonti di calore diretto e dall’esposizione diretta al sole. È importante posizionarla in una zona fresca e umida, poiché anche l’aria secca può danneggiarla.

Quanto all’annaffiatura, la Stella di Natale necessita di essere annaffiata con regolarità, ma senza eccessi. È importante assicurarsi che la terra sia asciutta prima di procedere con una nuova annaffiatura, evitando la creazione di ristagni d’acqua che potrebbero rovinare la pianta.

La Stella di Natale ha anche una storia affascinante. Originariamente, veniva regalata come dono di benvenuto agli ambasciatori statunitensi in visita in America Latina alla fine dell’Ottocento. La sua associazione con il Natale deriva dal colore rosso delle sue foglie. Una leggenda narra di una bambina di nome Altea che, non potendo comprare regali per Natale, ricevette da un angelo il consiglio di raccogliere fiori e portarli in chiesa. Questi fiori si trasformarono nella Stella di Natale, simbolo di generosità e amore.

Lucia Sansone per StartNews

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 0 / 5. - Voti: 0 Questo articolo non è stato ancora valutato