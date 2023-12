Ordine pubblico – Potenziati i controlli per le festività. Il Prefetto coordina

Nella giornata di ieri, il Prefetto Maria Carolina Ippolito ha guidato una riunione interforze per rafforzare la sicurezza durante le festività. Il piano di sicurezza presentato prevede un’attenta vigilanza in luoghi chiave come il Sicilia Outlet Village e la Villa Romana del Casale. Questa mossa segue le direttive del Ministero dell’Interno, in risposta a possibili minacce alla sicurezza pubblica nel periodo natalizio.

L’approccio del Prefetto, che mira a prevenire eventuali atti criminali, coinvolge la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, oltre alle Polizie Locali. La focalizzazione su siti di interesse commerciale e turistico, nonché su aree di ritrovo giovanile, sottolinea la complessità del piano di sicurezza.

Queste misure, oltre a rassicurare la comunità sulla sicurezza durante le festività, riflettono anche la situazione interna ed internazionale, sempre più delicata. La decisione del Prefetto di intensificare i controlli segue un esame approfondito delle problematiche di ordine pubblico e testimonia l’importanza di un’azione coordinata tra le varie forze dell’ordine.

