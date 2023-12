Sicilia – Un fine settimana tra sagre e feste natalizie. Conoscete la “pantofola” di Lercara Friddi?

Questo fine settimana in Sicilia è denso di avvenimenti, feste popolari e religiose. Impossibile citarle tutte, anche perché molti appuntamenti sono tipici del periodo natalizio. Ho cercato di trovare gli eventi più singolari, curiosi e legati alla tradizione siciliana.

Sagra Le Vie del Gusto a Campofelice di Roccella: Sabato 16 e domenica 17 dicembre, il comune di Campofelice di Roccella ospiterà la prima edizione della “Sagra Le Vie del Gusto”. Organizzata dalla Pro Loco, l’evento presenterà diversi stand gastronomici che offriranno specialità locali come Pane Cunzato, Sfincione, Salsiccia, Porchetta, Tagliate di carne e Pesce fritto. Ci saranno anche attrazioni per bambini e un’area dedicata alla raccolta fondi per l’Associazione Siciliana Leucemie e Tumori dell’infanzia

Sagra dell’Olio a Regalbuto: Un’altra festa tradizionale che si svolge dal 15 al 17 dicembre è la Sagra dell’Olio a Regalbuto, dove è possibile gustare e scoprire le tradizioni dell’olio locale.

Sagra della Pantofola a Lercara Friddi: Anche a Lercara Friddi si terrà un evento dal 15 al 17 dicembre, la Sagra della Pantofola, una festa che celebra un dolce tipico locale.

Presepe Vivente a Roccapalumba: Un’altra attrazione a Roccapalumba è il Presepe Vivente, programmato per il 16 e 17 dicembre.

Natale a Castelbuono: Il 16 e 17 dicembre, Castelbuono celebra il Natale con vari eventi

Sagra del Vino a Salaparuta: per gli amanti del vino, la Sagra del Vino a Salaparuta è un’ottima opzione per il 16 e 17 dicembre.

Vi segnaliamo alcuni eventi tipici del Natale

Mercatini ad Aidone. Il 16 e 17 ci sarà la possibilità di degustare prodotti tipici.

Natale a Calascibetta: Anche a Calascibetta si festeggia il Natale con eventi speciali che si svolgono dal 15 al 17 dicembre【70†fonte】.

Musica

Musical La Bella e la Bestia a Palermo : Per gli appassionati di teatro musicale, il 16 e 17 dicembre a Palermo sarà messo in scena il musical “La Bella e la Bestia”【71†fonte】.

Speciale Acireale.

Ecco una panoramica degli eventi ad Acireale per il weekend del 16 e 17 dicembre 2023:

Sabato 16 dicembre 2023

20:30 – Sotto le stelle del Natale: Un concerto dei Tablarmonica Ensemble si terrà a Largo Giovanni XXIII​​.

Domenica 17 dicembre 2023

17:00 – Giochiamo tutti insieme a Natale: Un evento con tombola e ballo a Villa Belvedere – Sala Pinella Musmeci.

18:30 – Marven Show: Uno spettacolo di magia a Villa Belvedere.

19:00 – In…Canto a Pozzillo: Una rassegna corale natalizia presso la Chiesa Santa Margherita​​.

Inoltre, Acireale ospiterà anche l’Itinerario dei Presepi e Natale ad Acireale che si svolgono dal 14 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024​​.

Questi eventi offrono un’ampia varietà di esperienze culturali, gastronomiche e di intrattenimento per tutti coloro che si trovano in Sicilia o hanno in programma di visitarla in questo periodo.

Eliana Sofia Cavallaro per StartNews

