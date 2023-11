Piazza Armerina – Protezione dell’ecosistema: indetta la gara per la manutenzione delle aree boschive

La Determina n. 2494 di ieri, 27 novembre 2023, emessa dal comune di Piazza Armerina, riguarda interventi di manutenzione nelle aree boschive di Piazza Armerina. Il progetto prevede la rimozione di alberi caduti o danneggiati e la creazione di aree tagliafuoco, oltre alla manutenzione di stradelle boschive nelle contrade Bellia, Cannarozzo e Cicciona L’obiettivo principale di questi interventi è quello di limitare il rischio di incendi per la prossima stagione. Le aree boschive, soprattutto durante i mesi estivi, sono particolarmente vulnerabili e conosciamo tutti le conseguenze che alcuni eventi, spesso dolosi, possono avere per il nostro patrimonio boschivo. Attraverso la rimozione di alberi danneggiati e la creazione di aree tagliafuoco, si mira a ridurre significativamente il rischio che migliaia di alberi vengano ridotti in cenere. Queste misure preventive sono essenziali per proteggere l’ecosistema e preservare la biodiversità e la bellezza naturale del territorio di Piazza Armerina.

Il costo totale previsto è di €266.378,00, coprendo spese per lavori, generali, utile di impresa e altre voci. La procedura di gara per l’affidamento dei lavori avverrà tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con una procedura negoziata per importi inferiori alla soglia comunitaria. Il documento include anche clausole amministrative e legali per garantire la conformità alle normative e la trasparenza nelle procedure di gara.

