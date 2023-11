Piazza Armerina – Chiusura strade al traffico veicolare in occasione di Santa Barbara

Si informa la cittadinanza che, in occasione della solenne processione religiosa in onore di Santa Barbara, prevista per il giorno 03 dicembre 2023, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata e un divieto di transito veicolare nelle seguenti vie e orari:

Data: 03 dicembre 2023

Orario del divieto: dalle ore 17:00 alle ore 24:00

Vie interessate: Partenza dalla chiesa Santa Maria d’Itria, percorrendo via Itria (in controsenso), Piazza Garibaldi, via Marconi (in controsenso), via Garibaldi, Discesa Santo Stefano (con breve sosta), via Mons. Sturzo, via Roma, ritorno in Piazza Garibaldi (con breve sosta), e ritorno su via Itria.

Si raccomanda ai residenti e ai visitatori di rispettare i divieti per garantire la sicurezza e la fluidità della processione. In caso di necessità, la Polizia Locale potrà istituire divieti e sensi unici di marcia veicolare con presidio di personale abilitato.

