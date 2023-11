L’Armerina calcio brilla in casa: dominio totale nella vittoria per 4-0 contro l’Asd Azzurra. Basket: vince anche la Siaz

In una splendida giornata di campionato, l’Armerina ha dimostrato tutta la sua forza e il suo valore, conquistando una vittoria schiacciante per 4-0 contro l’Asd Azzurra. La quarta giornata di campionato, disputata domenica, ha visto la squadra dell’Armerina non solo guadagnare tre punti preziosi ma anche affermare il proprio dominio in campo, mostrando una prestazione di alto livello che ha lasciato poco spazio ai dubbi sulla superiorità della squadra.

Fin dal fischio d’inizio, l’Armerina ha preso il controllo del gioco, imponendo un ritmo elevato che ha subito messo in difficoltà la compagine ospite. La strategia adottata dall’allenatore dell’Armerina si è rivelata vincente, con un gioco aggressivo che ha visto la squadra schiacciare l’Asd Azzurra nella propria metà campo. I veloci scambi tra i centrocampisti e gli attaccanti dell’Armerina hanno creato numerose occasioni da gol, mettendo in seria difficoltà la difesa avversaria.

La superiorità dell’Armerina è stata evidente in ogni fase del gioco. La squadra ha dimostrato una coesione e una preparazione tattica invidiabili, frutto del lavoro svolto durante le sessioni di allenamento. Ogni giocatore ha contribuito alla vittoria, giocando con determinazione e mostrando una notevole intesa sul campo.

La partita si è conclusa con un trionfo per 4-0 dell’Armerina allo stadio Sant’Ippolito. Questo risultato non solo testimonia la forza della squadra ma rappresenta anche un importante passo avanti nella classifica, dove l’Armerina si è agganciata a pari punti con il Cerami, attualmente 5°. La vittoria ha generato grande entusiasmo tra i tifosi, che hanno festeggiato il successo della loro squadra con grande passione.

Il cammino dell’Armerina in questo campionato si prospetta ricco di sfide e opportunità. La vittoria contro l’Asd Azzurra è solo l’inizio di un percorso che si preannuncia entusiasmante. La squadra ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli e per lottare per le posizioni di vertice nella classifica.

-Questi i risultati della quarta giornata di Campionato, Terza categoria.

Branciforti Vs Sporting Casale : 0-1

Iudica Vs Cerami : 2-1

Piazza Armerina Vs Azzurra : 4-0

Raddusa Vs Gagliano :5-0

-Basket {Serie B Interregionale}

Per il basket la Siaz trionfa 81 a 65 al Palaferraro contro la squadra ospite Milazzo. La squadra locale ha dominato partita fin dal primo unito.

David Cartarrasa per StartNews

(La foto in copertina è stata realizzata da Giuseppe Di Vita)

