Piazza Armerina – Previsioni meteo: cambiamenti climatici nell’ultima settimana di novembre

La scorsa settimana ha portato un clima tipicamente invernale, segnato da condizioni meteorologiche piuttosto estreme, con forti raffiche di vento e nevicate nei comuni di Floresta e Troina. Questo cambiamento climatico improvviso ha lasciato molti sorpresi, testimoniando la variabilità del clima in questa stagione.

Tuttavia, le previsioni per l’inizio della nuova settimana indicano un cambiamento significativo. I forti venti provenienti da Libeccio porteranno ad un aumento delle temperature, con valori che oscilleranno tra i +13°C e +16°C per le massime, e tra i +7°C e +12°C per le minime. Questo aumento di temperatura è piuttosto insolito per il periodo, ma non del tutto inaspettato, considerando le fluttuazioni climatiche recenti.

Per quanto riguarda le precipitazioni, la giornata di lunedì 27 e martedì 28 novembre 2023 sarà caratterizzata da piogge sparse, intervallate da alcune schiarite. Nonostante le condizioni variabili, l’atmosfera generale sarà meno severa rispetto al weekend precedente.

La situazione migliorerà ulteriormente mercoledì 29 novembre, quando si prevede un cielo quasi sereno senza precipitazioni. Questo segna un netto distacco dalle condizioni climatiche iniziali della settimana, offrendo un po’ di tregua dopo i giorni di maltempo.

La settimana si concluderà con una giornata soleggiata giovedì 30 novembre. La temperatura massima prevista è di +15°C, mentre la minima scenderà a +6°C. Questo giorno rappresenta un ritorno a condizioni meteorologiche più stabili e piacevoli, chiudendo la settimana su una nota positiva.

In conclusione, l’ultima settimana di novembre 2023 sarà un periodo di transizione climatica, con l’inizio della settimana caratterizzato da condizioni invernali seguite da un progressivo miglioramento. Queste variazioni sono un promemoria della natura mutevole del clima e dell’importanza di essere preparati per ogni eventualità.

David Cartarrasa per StartNews

