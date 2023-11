Vento forte a Piazza Armerina causa disagi. Raffiche oltre i 70 km/h

A Piazza Armerina forti venti, con raffiche che stanno superando i 70 km/h., stanno creando grossi problemi La via Gen. Ciancio è presidiata da polizia locale e vigili del fuoco a seguito del distacco di alcune lamiere dal tetto di un’abitazione segno evidente della potenza del vento che sta causando seri problemi nella zona. A fronte di questa emergenza, consigliamo alla popolazione di uscire solo se strettamente necessario, data la potenziale pericolosità delle condizioni meteo attuali. Si raccomanda massima prudenza e attenzione, soprattutto nelle aree più esposte alle raffiche di vento.

Le previsioni meteo per la serata odierna a Piazza Armerina indicano che la ventilazione rimarrà forte per tutto il corso della serata. In aggiunta, è previsto un brusco calo delle temperature, con valori che si avvicineranno allo zero in città, e scenderanno al di sotto di tale soglia nella zona nord della città.

