Spettro della dipendenza da internet: una nuova classificazione degli utenti online

Introduzione allo Spettro della Dipendenza

Uno studio della Università di Surrey ,università britannica situata a Guildford, nella contea di Surrey, ha svelato una nuova classificazione degli utenti di Internet, mettendo in luce come la dipendenza online vari in base all’età e all’esperienza tecnologica. La “dipendenza” da Internet si riferisce a un comportamento compulsivo o eccessivo nell’uso di Internet, che può interferire con la vita quotidiana di un individuo. Questa dipendenza può manifestarsi in vari modi, come trascorrere un’eccessiva quantità di tempo online, sviluppare ansia quando non si è connessi, trascurare le responsabilità personali o lavorative per stare online, o formare relazioni virtuali a scapito di quelle reali. Il termine “dipendenza” in questo studio è usato per descrivere un continuum di comportamenti, dall’uso moderato e controllato di Internet fino a forme più severe e problematiche di dipendenza.

Classificazione degli Utenti Internet

I ricercatori hanno categorizzato gli utenti in cinque gruppi distinti, in base al loro approccio e comportamento verso l’uso di Internet:

1. Utenti Casuali: principalmente adulti con un’età media di 33.4 anni, usano Internet per compiti specifici senza eccessi.

2. Utenti Iniziali: tendono a trascorrere più tempo online di quanto previsto, con una media di età di 26.1 anni.

3. Sperimentatori: giovani tra i 22.8 e i 24.3 anni, che avvertono ansia quando non sono connessi ma si sentono meglio una volta online.

4. Addict-in-Denial: non ammettono la loro dipendenza nonostante mostrino comportamenti tipici, come trascurare responsabilità reali per stare online.

5. Addict: riconoscono apertamente la loro dipendenza e ne subiscono le conseguenze negative.

Implicazioni Tecnologiche e Sociali

L’assenza di una correlazione diretta tra genere e comportamento online suggerisce una diffusa trasversalità della dipendenza da Internet. La maggiore fiducia nell’uso della tecnologia mobile tra i più dipendenti indica un legame diretto tra competenza tecnologica e intensità dell’uso di Internet. Questo ha implicazioni significative per lo sviluppo di servizi digitali e applicazioni AR, che devono essere progettati tenendo conto delle diverse esigenze e comportamenti degli utenti.

Conclusioni e Prospettive Future

Le conclusioni dello studio enfatizzano la necessità di interventi mirati per supportare individui a diversi stadi della dipendenza da Internet. La comprensione di questi gruppi può influenzare notevolmente la progettazione e lo sviluppo di servizi digitali, garantendo che soddisfino le esigenze di un ambiente digitale sempre più diversificato.

Ada Barbieri per StartNews

