Piazza Armerina – Rendicondazione spese estive: contrasti e contestazioni in consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Piazza Armerina, tenutosi ieri, ha visto emergere contrasti e dibattiti sul tema della rendicontazione delle spese per la promozione turistica estiva. Il consigliere Andrea Arena, esponente del Partito Democratico, ha aperto la discussione, mettendo in dubbio la legittimità di alcune procedure amministrative utilizzate per organizzare il Palio dei Normanni e altri eventi. Arena ha espresso forte insoddisfazione per le risposte ricevute dall’amministrazione, ritenendole inadeguate nel chiarire le questioni tecniche sollevate. Inoltre la Segreteria del PD, in un comunicato, ha evidenziato la tendenza della maggioranza a rifugiarsi in attacchi personali, soprattutto nei confronti del consigliere Arena, in risposta all’assenza di argomentazioni valide.

Da parte dell’amministrazione comunale, l’assessore al Turismo, Ettore Messina, ha preso la parola, criticando la necessità di un consiglio comunale per discutere di documenti già pubblicati sul sito del comune. Messina ha sottolineato l’inesperienza di Arena nel valutare processi complessi e articolati, svoltisi in ampi e articolati lassi temporali. L’Assessore ha poi preferito concentrarsi sui successi raggiunti, tra cui il distacco della città di Piazza Armerina dalla dipendenza turistica dalla Villa romana del Casale, sottolineando come i 637mila euro impiegati per la promozione della città siano stati reperiti tramite finanziamenti esterni, senza gravare sulle casse comunali. Messina ha evidenziato come i risultati positivi di queste iniziative sono evidenti sia nei dati oggettivi della contabilità delle attività legate al turismo sia nella percezione generale della comunità.

Nonostante il tono a tratti troppo acceso del dibattito, questo si è rivelato utile per un resoconto sulla stagione turistica. L’amministrazione ha potuto fornire dati e valutazioni sull’estate di Piazza Armerina e sugli effetti degli investimenti turistici. Questa discussione ha offerto una panoramica sulle sfide e le opportunità che la gestione turistica comporta per la comunità locale.

