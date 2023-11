Colletta Alimentare 2023 in Sicilia: solidarietà concreta

Il calore umano e la generosità si uniscono nella 27° edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in Sicilia. Questo evento, che si terrà oggi, sabato 18 novembre, è una manifestazione di solidarietà organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare, che quest’anno coinvolge oltre 12.000 volontari in 1.140 supermercati in tutta la Sicilia.

Il Ruolo Cruciale dei Volontari

I volontari, facilmente riconoscibili dalle loro pettorine arancioni, sono l’anima di questa iniziativa. Rappresentano il ponte tra i donatori e le famiglie bisognose, raccogliendo alimenti come olio, legumi in scatola, pomodoro, tonno e prodotti per l’infanzia. Questi gesti di generosità aiutano non solo a mitigare la fame, ma anche a ridare speranza e dignità a chi è in difficoltà.

Come Partecipare alla Colletta Alimentare Online

In questa era digitale, la solidarietà non conosce confini. Per la prima volta, sarà possibile partecipare alla Colletta Alimentare anche online, attraverso piattaforme dedicate. Per maggiori informazioni sulle modalità di donazione e le insegne aderenti, visitate il sito www.colletta.bancoalimentare.it.

Storie di Cambiamento: Da Catania a Messina

Le storie di Marianna Vita a Catania e di Placido a Messina esemplificano l’impatto positivo della Colletta Alimentare. Marianna, insegnante e volontaria, trasmette il valore del dono ai suoi studenti, mentre Placido, attraverso il suo lavoro a MOV Il Ponte, ha trovato una via per la riabilitazione e il reinserimento sociale.

Un Evento Supportato da Molti

La Colletta Alimentare 2023 è resa possibile grazie alla collaborazione di enti come l’Esercito, l’Aeronautica Militare, e sponsor aziendali quali UnipolSai Assicurazioni, Plenitude (Eni), PwC in Italia, Coca-Cola e Terranova. Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Number 1 Logistics Group e Amazon sono partner istituzionali e logistici cruciali.

In questo evento, dove il dono si fonde con la comunità, ogni singola donazione conta. Unisciti a noi nella Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e diventa parte di questo oceano di solidarietà.

