Presentazione del Visiona Movie Fest a Piazza Armerina: un evento all’insegna del cinema e della beneficenza

La mattina di oggi ha segnato un momento significativo per la cultura e l’intrattenimento a Piazza Armerina. Nella sala convegni della biblioteca comunale, è stata presentata la manifestazione Vision Musica Fest, un evento che promette di animare la Città dei Mosaici il 27 e 28 ottobre presso il teatro Garibaldi. Presente l’attore Aldo Baglio che condurrà la due giorni dedicata al cinema. Tra gli ospiti d’onore che arricchiranno l’evento, figurano nomi di spicco del panorama artistico italiano come Andrea Roncato, Giovanni Cacioppo, Ficarra e Picone e Roberto Lipari. Una delle peculiarità di questa manifestazione è che l’ingresso sarà a pagamento e l’incasso sarà interamente devoluto in beneficenza. Questo aspetto non solo eleva il valore culturale dell’evento, ma lo impreziosisce anche di un forte impatto sociale.