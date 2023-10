Cambiamento alla guida dell’IRCCS Oasi di Troina: il dott. Arturo Caranna è il nuovo Direttore Generale

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/10/caranna_oasitroina.mp3



L’IRCCS Oasi di Troina ha annunciato un cambio significativo nella sua leadership. Da oggi, il dott. Arturo Caranna assume ufficialmente il ruolo di Direttore Generale. La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, guidato dal presidente Don Silvio Rotondo, che ha anche svolto il ruolo di Direttore Generale dal 2 marzo 2022.

Un professionista esperto alla guida

Il dott. Caranna è un professionista con una vasta esperienza nel settore amministrativo e sanitario. Ha ricoperto diversi ruoli manageriali, tra cui quello di Direttore Amministrativo all’Oasi di Troina per dieci anni e di direttore dell’Unità Operativa Internal Auditing. Recentemente, è stato anche Direttore Amministrativo presso l’Azienda Ospedaliera e Policlinico Universitario “P. Giaccone” di Palermo.

Obiettivi e mission

Il nuovo Direttore Generale è chiamato a guidare l’Istituto nel suo percorso di eccellenza nel campo della disabilità intellettiva, dell’involuzione cerebrale e della ricerca scientifica. Il presidente Don Silvio Rotondo ha espresso grande fiducia nelle capacità del dott. Caranna, sottolineando come la sua professionalità e competenza saranno un valore aggiunto per l’Istituto.

Verso il futuro

In un messaggio di ringraziamento, il dott. Caranna ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e del dialogo continuo per il bene dell’Istituto. L’obiettivo è quello di portare avanti un futuro di sviluppo per l’Oasi di Troina, garantendo servizi sempre più innovativi e funzionali per la sua speciale utenza. Il cambio alla guida dell’IRCCS Oasi rappresenta un passo importante per l’Istituto e per la comunità che serve, segnando l’inizio di un nuovo capitolo ricco di sfide e opportunità.