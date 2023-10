Vittoria emozionante per la Orlando Pallamano Haenna contro il Chiaravalle

La Orlando Pallamano Haenna ha conquistato una vittoria emozionante sabato scorso, battendo il Chiaravalle con un punteggio di 25-24. La partita, che fa parte della quarta giornata del Campionato di Serie A Silver, è stata decisa negli ultimi 30 secondi grazie a una rete di Caruso e una parata spettacolare di Coppola. Il match è stato caratterizzato da un equilibrio costante nel punteggio, con entrambe le squadre che hanno mostrato grande determinazione. La vittoria è stata particolarmente significativa per la squadra di casa, che era reduce da due sconfitte consecutive in trasferta a Salerno e Sassari. Il direttore sportivo della Orlando Pallamano Haenna, Enzo Arena, ha commentato a fine gara: “È stata una vittoria sofferta ma meritata, che va a compensare la delusione di Sassari. Ora, con 4 punti, risaliamo in classifica e ci prepariamo al meglio per la prossima trasferta contro il San Lazzaro dopo la pausa del campionato.” Con questa vittoria, la squadra si posiziona in una posizione più confortevole in classifica e si prepara per i prossimi impegni con rinnovato entusiasmo.