Enna – Assemblea dei sindaci della provincia: un fronte unito contro l’accorpamento delle scuole

L’assemblea dei sindaci del Libero Consorzio Comunale di Enna, presieduta dal commissario straordinario Carmen Madonia, si è svolta con la partecipazione di tutti i venti sindaci del territorio. L’obiettivo era eleggere i rappresentanti per la conferenza provinciale di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno 2024/2025. La presenza massiccia dei sindaci sottolinea l’importanza del tema, che riguarda non solo l’istruzione ma anche le condizioni sociali ed economiche delle aree interne. Queste ultime sono già penalizzate da problemi come lo spopolamento e la carenza infrastrutturale.

Il commissario Madonia ha accolto le preoccupazioni espresse dai sindaci, che temono gli effetti negativi di un possibile accorpamento degli istituti scolastici. Tale accorpamento, infatti, potrebbe aggravare le già precarie condizioni delle aree interne, contribuendo a un ulteriore impoverimento. L’assemblea ha quindi votato all’unanimità i sindaci di Agira, Nicosia, Regalbuto, Valguarnera, Troina, Barrafranca e Piazza Armerina come componenti della conferenza provinciale. Essi hanno annunciato che richiederanno un incontro con l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano, per discutere delle possibili soluzioni.

“Sono sicura che i sette sindaci eletti sapranno rappresentare la questione e trovare la soluzione più idonea per garantire nel miglior modo possibile il diritto allo studio ai nostri ragazzi”, ha dichiarato il commissario Madonia. Oltre ai sindaci, fanno parte della conferenza provinciale il Provveditore agli studi e rappresentanti degli studenti, del personale Ata, dei genitori e degli insegnanti.