Valguarnera: sgominata organizzazione mafiosa che operava nella Valle del Dittaino. 7 in Manette

Questa mattina, i Carabinieri del ROS, assistiti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Enna, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta. L’operazione ha portato all’arresto di sette individui, tra cui Sebastiano Gurgone, 71 anni, e Sebastiano Calcagno, 34 anni, entrambi gravemente indiziati per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L’indagine, durata due anni e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, ha rivelato un grave quadro indiziario riguardante la riorganizzazione di Cosa Nostra, in particolare della famiglia mafiosa di Enna. Sebastiano Gurgone, rilasciato dal carcere nell’aprile del 2019, avrebbe proclamato il suo status di “uomo d’onore“, posizionandosi al vertice del sodalizio mafioso operante nella Valle del Dittaino, un’area produttiva di grande interesse per la criminalità organizzata. In particolare, GURGONE Sebastiano, a partire dalla sua scarcerazione, avrebbe attuato strategie delittuose volte alla riscossione del “pizzo” con l’indispensabile complicità, secondo i gravi indizi ritenuti dal GIP, di CALCAGNO Sebastiano, SCIBONA Cristofero e SCIBONA Giuseppe

L’indagine ha anche evidenziato gravi indizi di pressione estorsiva a danno di importanti attività produttive della Valle del Dittaino. Gurgone, insieme ai suoi stretti collaboratori, avrebbe ricevuto somme di denaro da parte di due imprenditori della zona. Inoltre, sono state documentate le condotte di Antonino Martorana, indiziato per il reato di riciclaggio, e di Filippo Greco, indiziato per il delitto di assistenza agli associati, CATALANO Rosario, soggetto già in passato condannato definitivamente per associazione mafiosa, per il delitto di usura continuata.