Come rendere il tuo cane più ubbidiente durante le passeggiate: alcuni piccoli consigli

Tutti noi abbiamo affrontato il problema: lasciamo il nostro cane libero dal guinzaglio e lui scappa, ignorando completamente i nostri richiami. Oppure, lo teniamo al guinzaglio lungo e lui è tutto intento a fiutare ogni angolo, completamente sordo alla nostra voce. La soluzione è semplice: inserire delle attività veloci e divertenti durante la passeggiata con il cane.

Vi consigliamo di rendere la passeggiata un’esperienza condivisa di divertimento all’aperto. Alcune delle attività che potete fare includono: correre avanti e indietro attraverso oggetti come un albero con un’ampia apertura nel tronco, far salire il cane su cose come un tronco caduto o una grande roccia, o farlo saltare da un ceppo all’altro. L’obiettivo è di creare un’esperienza condivisa di divertimento all’aperto.L’idea è di mantenere queste attività brevi, circa 15-30 secondi per gioco, in modo che il cane si diverta con voi ma sappia anche che avrà presto la possibilità di tornare alla libera esplorazione. Questo metodo non solo rende la passeggiata più piacevole per entrambi, ma migliora anche la responsività del cane e l’obbedienza del cane durante le passeggiate.

Va sottolineato che concentrarsi su attività rapide e divertenti significa che è più probabile ottenere un cane che “sceglie con entusiasmo” di ascoltarvi, che è il comportamento che alla fine desiderate se chiamate il vostro cane. E la cosa migliore è che non avrete bisogno di alcuna attrezzatura extra o esperienza di addestramento per mettere in pratica questi consigli.

Lucia Sansone