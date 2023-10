StoricaMEnte1943 in tour”: celebrazione dell’80° anniversario dello sbarco alleato a Caltanissetta

Venerdì 6 ottobre 2023, alle ore 19:00, si terrà presso il Teatro comunale “Regina Margherita” a Caltanissetta l’evento “StoricaMEnte1943 in tour“. L’iniziativa è parte delle celebrazioni per l’80° anniversario dello sbarco alleato in Sicilia e vedrà la partecipazione di numerose personalità istituzionali e culturali come Roberto Gambino, Chiara Armenia, e Sabrina Patania.

Dopo i saluti istituzionali, sono previsti interventi che spazieranno dalla storia alla cultura. Tra questi, una galleria fotografica a cura di Liborio Di Buono e un intervento di Gero Di Francesco su “Agosto ’43: Sicilia liberata“. Sarà anche proiettato il documentario “80 Anni fa lo sbarco…” e il cortometraggio “Messina1943“, entrambi diretti da Sabrina Patania.

L’evento è promosso da diverse organizzazioni, tra cui BCsicilia sede di Messina, il Museo Etnoantropologico e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Inoltre, BCsicilia continua la promozione del cortometraggio “Messina 1943“, che narra la storia di due soldati italiani che decidono di disertare per raggiungere le loro famiglie durante gli eventi dello sbarco alleato. Il film è già stato proiettato in varie sedi e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Messina. L’obiettivo dell’evento “StoricaMEnte1943 in tour” è di creare una video-libreria di importanti fonti storiche, contribuendo alla conservazione della memoria collettiva relativa a quel periodo storico.