Anche a Piazza Armerina i supermercati anti-inflazione.

Da Nord a Sud del Paese una nuova iniziativa per tentare di combattere almeno in parte i danni causati dall’inflazione è stata varata alcuni giorni fa su proposta del governo Meloni che ha chiesto, senza alcun a imposizione, ai supermercati di calmierizzare alcuni beni di prima necessità che potranno essere acquistati a prezzi ribassati. L’idea è semplice: mantenere i prezzi dei beni di prima necessità invariati per un periodo di tempo determinato. Una mossa che potrebbe sembrare suicida per il business, ma che in realtà si rivela un investimento a lungo termine. I consumatori, infatti, dai primi dati, sembrerebbe stiano premiando i punti vendita che hanno aderito alla proposta del governo Meloni. Basterà questa iniziativa ad aiutare le famiglie nella spesa quotidiana? E’ la domanda che si fanno in molti.

Ma quali sono i supermercati che hanno deciso di aderire a questa iniziativa? Questo l’elenco dei punti vendita a Piazza Armerina

Qui invece è posibile trovare l’elenco per l’intera provincia di Enna.

Per scaricarlo clicca qui