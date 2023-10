Il futuro del servizio civile in Italia: un impegno verso l’universalità

Il Secondo Festival Nazionale del Servizio Civile, tenutosi a Roma il 29 e 30 settembre, ha rappresentato un momento di confronto e crescita per giovani e enti coinvolti. L’evento ha offerto una piattaforma per dibattiti su temi come la Costituzione, la figura di don Lorenzo Milani e l’importanza del servizio civile nella società italiana.

Laura Milani, presidente del CNESC, ha sottolineato l’importanza di stabilizzare il sistema prima di introdurre qualsiasi innovazione. Ha annunciato che il prossimo bando del 2023 prevede l’avvio di 45.000 operatori volontari, finanziati con 130 milioni di euro risparmiati dai mancati avvii di quest’anno. Inoltre, sono previsti ulteriori investimenti per garantire l’avvio di almeno 60.000 giovani nel 2024.

L’interesse dei giovani è confermato da oltre 29.000 domande per i 4.629 posti disponibili nei programmi di servizio civile digitale. Questo dimostra la necessità di rendere il servizio civile un’esperienza realmente universale, come auspicato da Laura Milani.

Le proposte del CNESC mirano a rendere il sistema più flessibile e efficiente. Tra queste, il passaggio da una presentazione annuale di programmi e progetti a una triennale e una maggiore flessibilità nell’articolazione dell’orario giornaliero.

La presidente Milani ha anche evidenziato l’importanza di promuovere il servizio civile nelle scuole e di investire in educazione alla cittadinanza. Solo così si potrà far crescere la cultura della solidarietà, dell’inclusione e della nonviolenza, rendendo questa esperienza veramente universale.