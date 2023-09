Al cine teatro Garibaldi di Piazza Armerina il film “Assassinio a Venezia”

Dal 22 AL 27 settembre

ASSASSINIO A VENEZIA

Ore 19,00 – 21,30

Il film “Assassinio a Venezia” è il terzo della “trilogia di Poirot” e presenta un Hercule Poirot anziano e disilluso, interpretato da Kenneth Branagh. Ambientato a Venezia nel 1947, il film si svolge durante la notte di Halloween e coinvolge una seduta spiritica. Poirot è ritirato e vive una vita tranquilla fino a quando la sua vecchia amica Ariadne Oliver (Tina Fey) lo coinvolge in una nuova indagine. Il film si distingue per le sue soluzioni visive intriganti e per l’uso del genere horror. A differenza dei precedenti film della serie, “Assassinio a Venezia” non è basato direttamente su un romanzo di Agatha Christie, ma piuttosto su una combinazione di elementi tratti da diverse opere della scrittrice. L’elemento dominante del film è l’acqua, simbolo della fluidità e dell’incertezza che caratterizzano il protagonista. Oltre a Branagh, il cast include Tina Fey, Michelle Yeoh e altri. La recensione elogia l’interpretazione di Branagh e la costruzione dei personaggi, sebbene critichi la riduzione del numero di sospettati, che a suo avviso indebolisce l’intrigo.

Nonostante alcune debolezze nella costruzione dell’intrigo, il film è descritto come un’esperienza “consigliatissima e piacevolmente, particolarmente adatta per la visione in sala cinematografica.