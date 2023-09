Il duo Romano Bros e il loro tributo speciale a Lucio Dalla: oggi esce il singolo intitolato “Il Ragno”

La storia dei Romano Bros, il duo musicale composto dai fratelli siciliani Angelo e Marco Romano, è intrisa di passione per la musica e di un legame speciale con il grande cantautore bolognese Lucio Dalla. Cresciuti in una famiglia di musicisti, i due fratelli hanno sempre avuto una guida artistica nel loro padre, il chitarrista e compositore Pippo Romano. La casa dei Romano era un vero e proprio tempio della musica, con una vasta collezione di vinili e strumenti musicali. Tra questi, spiccava la discografia di Lucio Dalla, che ha profondamente influenzato Angelo fin dalla sua infanzia. Questo amore per Dalla lo ha spinto a prendere lezioni di pianoforte, permettendogli di accompagnare le sue prime canzoni “dalliane”.

La prematura scomparsa del loro padre ha rappresentato una perdita incolmabile per i due fratelli, sia dal punto di vista artistico che personale. Tuttavia, non si sono lasciati abbattere e hanno continuato a percorrere la loro strada nel mondo della musica. Con il passare degli anni, la carriera del duo è cresciuta e la figura di Lucio Dalla è rimasta una presenza costante nella loro vita. Il legame speciale con Dalla è stato ulteriormente rafforzato quando i fratelli hanno avuto l’opportunità di aprire alcuni dei suoi concerti. Dopo la scomparsa del cantautore nel 2012, Angelo e Marco hanno deciso di rendere omaggio al loro idolo con un tributo annuale a Bologna, nella prima settimana di marzo, per commemorare sia la data della sua scomparsa che il suo compleanno.

Quest’anno, in occasione dell’80esimo compleanno di Dalla, i Romano Bros hanno scritto un brano inedito intitolato “Il Ragno“. La canzone è un viaggio intimo e introspettivo nella vita e nell’arte di Dalla, attraverso gli occhi di Angelo. “Il Ragno” era l’epiteto che gli amici più stretti avevano attribuito a Lucio, e i fratelli hanno scelto questo titolo per sottolineare il loro profondo legame con il cantautore. Il singolo anticipa di qualche mese il loro secondo album, “Viaggiatori Musicanti”, previsto per dicembre 2023. Con “Il Ragno”, i Romano Bros dimostrano ancora una volta la loro capacità di emozionare e di rendere omaggio a uno dei più grandi artisti italiani, confermando il loro posto nel panorama musicale contemporaneo.

