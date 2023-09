A spasso con Sandra Lucore: scopriamo le terme di Morgantina

Il Parco Archeologico Morgantina e la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, in collaborazione con il Comune di Aidone e l’Archeoclub Aidone-Morgantina, hanno annunciato un evento che promette di essere indimenticabile per gli appassionati di archeologia e storia: un’archeopasseggiata alle Terme di Morgantina. La guida d’eccezione per questa avventura sarà Sandra Lucore, direttore della Missione Archeologica Americana e responsabile del Progetto Terme. L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 settembre 2023, alle ore 15.00, con raduno presso il parcheggio di Morgantina.

Morgantina, situata nel cuore della Sicilia, è una delle città antiche più affascinanti d’Italia. Le sue rovine raccontano storie di civiltà passate, dalle origini sicule fino all’epoca romana. Le terme, in particolare, sono un esempio straordinario di ingegneria e architettura antica, e rappresentano una tappa fondamentale per comprendere la vita quotidiana dell’epoca. L’evento rappresenta una rara opportunità per esplorare il sito in compagnia di un esperto del calibro di Sandra Lucore. La sua esperienza e le sue ricerche contribuiranno a rendere la visita un’esperienza educativa e affascinante, offrendo nuovi spunti di riflessione e scoperte. Per partecipare all’archeopasseggiata, è possibile contattare il numero 3397519223 per ulteriori informazioni e per la prenotazione. Non perdete questa occasione unica di immergervi nella storia e nella cultura di una delle città più enigmatiche della Sicilia.

L’evento è aperto a tutti, dai più giovani agli anziani, e rappresenta un’ottima occasione per una gita culturale in famiglia o con gli amici. Non mancate!

(Fonte: Comunicato stampa del Parco Archeologico Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina)