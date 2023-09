Giornate europee del patrimonio 2023: un incontro con Sandra K. Lucore a Morgantina

In vista delle Giornate Europee del Patrimonio 2023, è previsto un evento di particolare rilievo organizzato dal Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Il 24 settembre, nella sala conferenze del Museo Archeologico Regionale di Aidone, avrà luogo un incontro con Sandra K. Lucore, un nome di spicco nel panorama delle ricerche archeologiche in Italia.

La conferenza mira a fornire un aggiornamento completo sulle ultime ricerche e pubblicazioni condotte dalla Missione Archeologica Americana a Morgantina. Gli argomenti in programma spaziano dall’età arcaica all’età romana, con un’attenzione particolare ai risultati più significativi e alle prospettive future della ricerca in corso. La professoressa Lucore presenterà non solo i contributi di altri studiosi coinvolti nel progetto, ma anche le sue personali ricerche, fornendo una visione a 360 gradi dei progressi nel campo.

Uno dei focus dell’incontro sarà il Progetto Terme, del quale la stessa Lucore è direttrice responsabile. L’esperta, precedentemente docente di Studi antichi all’Università di Tokyo, illustrerà alcune delle sue pubblicazioni più recenti sulle terme a Morgantina. Tra queste, spiccano lavori come “Le Terme Sud di Morgantina: impianti idrico e di riscaldamento” e “The decorative program of the North Baths at Morgantina”.

L’evento rappresenta un’occasione unica per informare il pubblico non solo sullo stato attuale delle ricerche, ma anche sui prossimi passi previsti per approfondire e diffondere la conoscenza della città antica e del suo patrimonio archeologico. Rivolto tanto agli archeologi e agli studiosi quanto al pubblico generale, l’incontro si prefigge di colmare il divario tra la comunità scientifica e gli appassionati locali.