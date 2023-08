Piazza Armerina, chiusura temporanea di via Roma per il rifacimento di un cornicione

Domani, 26 agosto 2023, la via Roma, situata nel cuore della città, subirà una chiusura temporanea. Questa decisione è stata presa per permettere il posizionamento di un camion cestello necessario per eseguire lavori di manutenzione al cornicione di un edificio. La chiusura si protrarrà dalle ore 07:00 alle ore 17:00.