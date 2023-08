Bando pubblico: sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione

L’Unione Europea, la Repubblica Italiana e la Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, hanno annunciato un nuovo bando pubblico. Questo bando, emanato in base alla Legge del 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, ha l’obiettivo di fornire sostegno ai conduttori di alloggi in locazione, permettendo loro di beneficiare dei contributi integrativi assegnati per l’anno 2021.

Con il D.M.19 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 agosto 2021, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato alla Regione Siciliana un importo di € 15.106.586,70. Questa somma è stata assegnata per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. Inoltre, un ulteriore importo di € 1.983.087,99 è stato assegnato alla Regione Siciliana per il Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli, per l’anno 2021.

Il bando si rivolge in particolare a coloro che hanno subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% a causa dell’emergenza COVID-19. Tuttavia, è importante notare che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza.

—-DETTAGLI —-

Requisiti per l’accesso:

– Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea.

– Rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.

– Essere titolari di un Contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo per l’anno 2021.

– Non essere titolari di reddito di cittadinanza.

Motivi di esclusione:

– Contratto di locazione tra parenti o coniugi non separati legalmente.

– Avere condanne per delitti non colposi.

– Cittadino non italiano destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Modalità di determinazione del contributo:

Il contributo sarà calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE. L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISEE “zero” sarà possibile solo con un’attestazione che dichiari la fonte di sostentamento.

Riferimenti:

– Legge 9 dicembre 1998, n. 431

– D.M.19 luglio 2021, Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18 agosto 2021

FAQ:

1. Chi può accedere al bando? Cittadini italiani o dell’Unione Europea che rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.

2. Qual è l’importo totale destinato al bando? L’importo totale è di € 17.000.000,00.

3. È possibile cumulare il contributo con il reddito di cittadinanza? No, i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza.

4. Dove posso trovare ulteriori dettagli sul bando? Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Siciliana e sulla Gazzetta Ufficiale.

Hashtags: #BandoPubblico #SostegnoInquilini #RegioneSiciliana #AbitazioneInLocazione #OpportunitàSiciliana