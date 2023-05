Estate 2023: quali sono le regioni italiane più gettonate dai turisti?

L’estate 2023 si preannuncia come una stagione di ripresa per il turismo italiano, dopo il duro colpo subito dalla pandemia di Covid-19. Secondo le previsioni di Demoskopika³, nell’estate 2023 si vedrà un aumento del 12,2% di presenze turistiche in più in Italia rispetto all’anno passato, con un numero di pernottamenti stimato in 442 milioni.

Di questi, il 17% (equivalente a circa 75 milioni di presenze), sceglierà una delle 26 città del mare che fanno parte della classifica stilata da Legambiente e Touring Club Italiano³. Si tratta di località che si distinguono per la qualità ambientale, la bellezza paesaggistica, la ricchezza culturale e la sostenibilità dei servizi.

La regione più amata dai turisti balneari sarà la Sicilia, con 14 milioni di presenze e 5 città del mare: Cefalù, Favignana, Lipari, Marzamemi e San Vito Lo Capo³. Seguono la Puglia, con 11 milioni di presenze e 4 città del mare: Gallipoli, Otranto, Polignano a Mare e Vieste³; e la Sardegna, con 10 milioni di presenze e 4 città del mare: Alghero, Bosa, Carloforte e La Maddalena³.

Tra le altre regioni che attrarranno i vacanzieri al mare ci sono la Toscana (9 milioni di presenze e 4 città del mare: Castiglione della Pescaia, Isola d’Elba, Orbetello e San Vincenzo³), la Liguria (8 milioni di presenze e 2 città del mare: Camogli e Sestri Levante³) e la Campania (7 milioni di presenze e 2 città del mare: Ischia e Procida³).

Ma l’Italia non è solo mare. Anche le regioni montane e collinari vedranno un incremento delle presenze turistiche nell’estate 2023. Secondo il Ministero del Turismo¹, le regioni più richieste saranno il Trentino-Alto Adige (9 milioni di presenze), il Veneto (8 milioni di presenze) e il Piemonte (7 milioni di presenze). Tra le mete più ambite ci sono le Dolomiti, il Lago di Garda, le Langhe e il Monferrato.

Infine, anche le città d’arte e i centri storici saranno meta di molti viaggiatori nell’estate 2023. Il Ministero del Turismo¹ stima che le regioni più visitate saranno il Lazio (12 milioni di presenze), la Lombardia (10 milioni di presenze) e l’Emilia-Romagna (9 milioni di presenze). Tra le città più apprezzate ci sono Roma, Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Venezia.

L’estate 2023 sarà quindi un’occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza sanitaria. Il turismo italiano è pronto a ripartire con forza e fiducia.

Attilio Franchi per StartNews

