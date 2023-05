Lucchetto SCX Design: viaggiare sicuri grazie alla tecnologia

Se siete alla ricerca di un gadget tecnologico che vi permetta di proteggere i vostri bagagli in modo intelligente e innovativo, il lucchetto SCX Design potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di un lucchetto smart che si apre e si chiude tramite il vostro smartphone, senza bisogno di chiavi o combinazioni. Basta scaricare l’app dedicata e collegare il lucchetto via Bluetooth al vostro dispositivo. Potrete così sbloccare il lucchetto con un semplice tocco o con il riconoscimento facciale o delle impronte digitali. Inoltre, potrete condividere l’accesso al lucchetto con altre persone autorizzate, monitorare la posizione del vostro bagaglio tramite GPS e ricevere notifiche in caso di tentativi di apertura non autorizzati.

Il lucchetto SCX Design è realizzato in acciaio inossidabile e ha una batteria ricaricabile che dura fino a 6 mesi. È resistente all’acqua, agli urti e alle alte temperature. Ha anche un design elegante e minimalista che si adatta a qualsiasi tipo di valigia. È disponibile in due colori: nero e argento.

Il lucchetto SCX Design è uno dei gadget tecnologici più interessanti presentati al Ces 2023 di Las Vegas². Si tratta di una soluzione pratica e sicura per viaggiare senza preoccupazioni, sfruttando le potenzialità della tecnologia wireless. Il prezzo del lucchetto è di 99 euroed è disponibile sul mercato da marzo 2023.

Ada Barbieri per StartNews