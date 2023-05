Campionato Italiano Giovani Macellai: il piazzese Angelo Capizzi vince la finalissima

Nella cornice di Rho Fiera a Milano, si è svolta ieri la finalissima della seconda edizione del Campionato Italiano Giovani Macellai, l’esclusiva competizione ufficiale e di rilevanza nazionale dedicata ai macellai under 35. L’evento è stato organizzato da Federcarni, la Federazione Nazionale Macellai, in partnership con Bord Bia, ente governativo irlandese per lo sviluppo dei mercati di esportazione dei prodotti alimentari dell’Isola di Smeraldo.

La carne irlandese è stata il soggetto principale delle prove di lavorazione, dimostrazioni e valutazioni. Proveniente da animali allevati al pascolo nelle ampie praterie dell’Isola di Smeraldo, la carne è stata sottoposta allo standard Grass Fed, il primo standard al mondo su scala nazionale che consente di tracciare e verificare la percentuale di erba consumata nella dieta delle mandrie di bovini irlandesi.

Durante la prima giornata di TuttoFood, la fiera B2B punto di riferimento nazionale e internazionale per lo sviluppo del settore food and beverage, il vincitore della semifinale catanese, Angelo Capizzi originario di Piazza Armerina, Enna, ha portato a casa il titolo di miglior giovane macellaio d’Italia di questa edizione. Ha superato i 10 criteri di valutazione della sfida, tra cui disosso, sezionamento, manualità del taglio, ordine e pulizia, minimo scarto, inventiva e fantasia, presentazione, degustazione, cottura e creazione di insaccati, con un totale raggiunto di 251 coltelli assegnato da parte di una giuria di esperti del settore.

La competizione ha dimostrato la grande passione, abilità e creatività dei giovani macellai italiani, nonché l’eccellente qualità della carne irlandese. Il Campionato Italiano Giovani Macellai ha dato l’opportunità ai partecipanti di mettere in mostra le loro competenze e di competere a livello nazionale, dimostrando il valore dell’artigianato alimentare e la sua importanza nell’economia del nostro paese.