Prepariamoci un buon formaggio, molto economico, fatto in casa in pochi minuti

Ecco una ricetta base per fare un formaggio fresco:

Ingredienti:

1 litro di latte (preferibilmente intero)

2 cucchiai di yogurt naturale (senza zucchero)

Succo di mezzo limone

Istruzioni:

Riscalda il latte in una pentola a fuoco medio fino a raggiungere una temperatura di circa 85-90 gradi Celsius. Non far bollire il latte. Una volta che il latte ha raggiunto la temperatura corretta, aggiungi lo yogurt e mescola bene. Aggiungi il succo di limone e continua a mescolare delicatamente. Vedrai che il latte inizierà a cagliare, separando la cagliata (parte solida) dal siero (parte liquida). Lascia riposare il composto per un’ora. Prepara un colino rivestito con un panno di cotone pulito o una garza. Versa il composto nel colino in modo da separare la cagliata dal siero. Raccogli i lembi del panno e legali insieme, formando una sorta di sacchetto con la cagliata all’interno. Appendi questo sacchetto sopra un contenitore in modo da raccogliere il siero che continua a gocciolare. Lascia sgocciolare per almeno 5-6 ore, o fino a quando la cagliata ha raggiunto la consistenza desiderata.

Ricorda che questo è un formaggio molto semplice e il gusto potrebbe non essere così ricco come i formaggi prodotti professionalmente. Puoi aggiungere sale o erbe aromatiche per arricchire il sapore. Buon divertimento con la tua avventura di produzione del formaggio!