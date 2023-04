Giro di Sicilia: divieti di sosta e informazioni sulla viabilità per domani 12 aprile

Inizia oggi il Giro di Sicilia 2023 di ciclismo. La carovana attraverserà la nostra città domattina, 12:aprile, intorno alle 12:15 e, per consentire il passaggio in tutta sicurezza, ho disposto il divieto di parcheggio e la chiusura al traffico veicolare dalle ore 7.00 alle ore 17.00 di mercoledì 12 aprile lungo le seguenti vie:

viale Conte Ruggero – via G.D’Annunzio – Piazza Sen. Marescalchi – via Gen. Muscarà – Piazza Gen.Cascino – via Mons. Sturzo – via Libertà – via A.Manzoni.

Invito tutti i nostri concittadini grandi e piccoli a scendere in strada per accogliere i partecipanti del Giro di Sicilia 2023, che ci onora del suo passaggio per il terzo anno consecutivo.

Il sindaco

NINO CAMMARATA