Guasto al potabilizzatore: interruzione idrica per 48 ore

La Società Siciliacque comunica che a causa di un guasto al potabilizzatore è stato interrotta l’erogazione che riprenderà tra 48 ore. Secondo il comunicato emesso dalla società, l’erogazione idrica è stata sospesa dalle ore 07:00 di oggi fino alla stessa ora di giovedì negli abitati dei comuni di Agira, Aidone, Assoro – Fraz. di San Giorgio, Barrafranca Calascibetta, Enna, Gagliano C.to, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe e Area Industriale del Dittaino.

La Società Siciliacque ha assicurato che i tecnici stanno lavorando alacremente per risolvere il guasto e ripristinare l’erogazione idrica al più presto possibile. Tuttavia, nel frattempo, invita tutti i residenti a prendere le misure necessarie per far fronte a questa situazione di emergenza