Nikita Pelizon vince il Grande Frstelli VIP 7

Nikita Pelizon, nata a Trieste il 20 marzo 1994, è una giovane modella e personaggio televisivo che sta vivendo un momento di grande successo grazie alla sua partecipazione all’edizione numero 7 del Grande Fratello VIP, che questa sera ha vinto superando in finale Fliriana.

La carriera di Nikita nel mondo della moda inizia nel 2012, quando, a soli 18 anni, debutta sulle passerelle di Milano. La sua bellezza e il suo talento non passano inosservati, e ben presto la giovane triestina inizia a viaggiare in giro per il mondo, lavorando come modella in Cina e Svezia, dove diventa testimonial della compagnia telefonica Tre.

Parallelamente alla sua carriera di modella, Nikita si fa conoscere dal grande pubblico partecipando a vari programmi televisivi. Nel 2018, prende parte all’edizione di Temptation Island come single, e successivamente diventa nota come ex fidanzata di Matteo Diamante nel programma Ex on the Beach. L’esperienza televisiva di Nikita prosegue con la partecipazione a Pechino Express, in coppia con Helena Prestes.

Il 2023 segna un momento importante per Nikita Pelizon, che entra nella casa del Grande Fratello VIP 7. Qui, oltre a mettersi in gioco e a mostrare il suo carattere, ha l’occasione di rincontrare il suo ex fidanzato Matteo Diamante. Durante la semifinale del reality show, Nikita conquista il quinto posto nella classifica dei finalisti grazie al televoto lampo.

La partecipazione al Grande Fratello VIP 7 è stata un’esperienza intensa e significativa per Nikita Pelizon, che ha saputo mostrare al pubblico la sua determinazione e la sua forza.