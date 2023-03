Iniziano le riprese de “Il Regno d’oro”, docu-film sui normanni girato a Piazza Armerina

“ Il Regno d’oro”, è questo il titolo che avrà il docu-film , nel quale è anche impegnata la RAI, e che potrebbe uscire in prima mondiale nel mese di dicembre. Il film è Prodotto dalle Società Mymax e Epo-film in Coproduzione con Rai, ZDF Arte, Orf e verrà interamente girato in Sicilia e in particolare a Piazza Armerina .

Le riprese inizieranno il prossimo giovedì 16 marzo e la città accoglierà decine di persone tra attori , comparse e maestranze che risiederanno nelle nostre strutture alberghiere.

Anche in questo caso i vantaggi delle grosse produzioni che valorizzano il territorio sono assai evidenti. Nei prossimi giorni B&B e alberghi ospiteranno la troupe che sta girando a Piazza Armerina alcune scene di combattimento, mentre quando il docu-film verrà distribuito in tutto il mondo il ritorno di immagine per la città sarà notevole. Le location principali saranno la Commenda dei cavalieri di Malta e il Gran Priorato di Sant’Andrea, ma anche in altri luoghi della città verranno allestiti dei set di ripresa.

Singolare il fatto che inizialmente non erano previste scene da girare nell’interno dell’isola, ma un incontro fortuito fra il nostre Assessore, Ettore Messina, e un responsabile della produzione, ha fatto scoprire un mondo inaspettato agli sceneggiatori che, dopo aver visitato la nostra città e apprezzato le bellezze dei luoghi, non hanno avuti più dubbi dove ambientare una parte importante del film.

Clicca qui per vedere la conferenza stampa di presentazione.